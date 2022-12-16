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Трамп випустив колекцію NFT зі своїми зображеннями по 99 доларів

П'ятниця, 16 грудня 2022, 17:07 - Анастасія Жарикова

Колишній президент США Дональд Трамп випустив колекцію невзаємозамінних токенів (NFT) з зображенням його в різних образах, включаючи супергероя, водія Nascar та астронавта.

Про це повідомляє BBC.

Раніше мільярдер заявив, що знову балотуватиметься на посаду президента США. А цього тижня анонсував "велике оголошення".

Деякі коментатори очікували, що Трамп призначить свого кандидата на виборах у президенти, натомість політик опублікував рекламне відео на своїй платформі в соціальних мережах Truth Social.

У відео анімований Трамп з лазерами в очах перед Трамп-тауером у Нью-Йорку розпорюэ свою сорочку, показуючи костюм супергероя з літерою Т. 

Пізніше в Truth Social Трамп презентував колекцію NFT, кожен з яких коштує 99 дол та додав, що кожен з токенів стане чудовим різдвяним подарунком.

Серед покупців розіграють призи, включаючи гала-вечерю або гру в гольф з Трампом. За день уся колекція NFT була розпродані.

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collecttrumpcards.com

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