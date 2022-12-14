За 24 часа из криптогиганта Binance инвесторы вывели почти $2 миллиарда: причины

За 24 часа крупнейшая криптобиржа мира Binance зарегистрировала вывод средств на сумму 1,9 млрд долларов на фоне объявления Binance о "временной приостановке" вывода стейблкоина USDC.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку компании по анализу блокчейн-данных Nansen.

"То, как криптобиржи, такие как Binance и ее ныне обанкротившийся бывший конкурент FTX, работают с депозитами клиентов, находится под пристальным вниманием пользователей и регуляторов.

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США во вторник в обмане инвесторов", - напоминает агентство.

Binance, чье доминирование на рынке криптовалют было закреплено падением FTX, на прошлой неделе опубликовал в Twitter так называемый отчет о подтверждении резервов аудиторской фирмы Mazars. По его данным, запасы биржи в биткоинах превысили депозиты клиентов за один день в ноябре.

По данным Nansen, вывод токенов на сумму 1,9 миллиарда долларов является крупнейшим оттоком за 24-часовой период с 13 июня, и на него приходится большинство средств, выведенных за последние семь дней.

"Вывод средств из Binance увеличивается из-за растущей неопределенности в отношении отчета о резервах", - сказал представитель Nansen.

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Вывод средств был "как всегда", написал в Twitter генеральный директор Binance Чанпенм Чжао.

"Мы видели некоторые выводы средств сегодня (чистые $1,14 млрд). Мы видели это и раньше. В некоторые дни у нас есть чистые выводы средств; в некоторые дни у нас есть чистые депозиты", - написал он.

Ранее представитель Binance заявил, что у биржи всегда есть "более чем достаточно средств" для удовлетворения запросов на вывод средств.

"Активы пользователей в Binance обеспечены 1:1, а структура капитала Binance не имеет долгов", - сказал представитель биржи.

На вопрос, имеет ли Binance достаточно USDC для удовлетворения запросов на вывод USDC, источник добавил, что может потребоваться перевести средства в онлайн-кошельки из офлайн-кошельков, конвертировать стейблкоины друг от друга или проводить обновления сети, что иногда вызывает задержки.

Binance сообщил в Twitter около 16:54 13 декабря по Гринвичу, что вывод USDC возобновился. Чжао написал в Twitter: "Кажется, ситуация стабилизировалась".

Ранее криптовалютное издание CoinDesk сообщало, что в понедельник из Binance наблюдался отток $902 млн.

Трейдеры сообщили Reuters, что этот отчет вызвал падение почти на 4% токена BNB Binance почти на 4%.

Ранее во вторник Binance прекратила вывод USDC, ссылаясь на "аномальное движение цен в определенных торговых парах".

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

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Экономическая правда