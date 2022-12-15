После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
Страны "Большой двадцатки" (G20) стремятся достичь политического консенсуса по криптоактивам для улучшения глобального регулирования.
Об этом заявил федеральный секретарь по экономическим вопросам Индии Аджай Сет, пишет Reuters.
Индия сейчас председательствует в G20.
Отмечается, что Индия принимает у себя первую встречу группы представителей финансов и центральных банков 13-15 декабря в Бангалоре.
По словам Сета, последствия криптоактивов для экономики, денежно-кредитной политики и банковского сектора должны быть изучены, чтобы сформировать этот консенсус.
"Регулирование должно вытекать из принятой политики. На самом деле, одним из приоритетов, которые были поставлены на обсуждение, является помощь странам в достижении консенсуса относительно политического подхода к криптоактивам", - сказал он.
Дискуссии происходят после краха криптобиржи FTX, что привело к призывам к лучшему надзору за криптовалютными рынками.
В прошлом месяце FTX, ее хедж-фонд Alameda Research и десятки филиалов подали заявление о банкротстве в США после того, как торговая платформа подверглась ажиотажному выводу средств, а "спасательная" сделка провалилась.
Напомним:
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.
Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.
За 24 часа крупнейшая криптобиржа мира Binance зарегистрировала вывод средств на сумму 1,9 млрд долларов на фоне объявления Binance о "временной приостановке" вывода стейблкоина USDC.
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Экономическая правда