Курс валют на 16 декабря: несмотря на обстрелы, гривна укрепилась к курсу 38

В пятницу, 16 декабря, гривня на "черном рынке" резко укрепилась по отношению к доллару, продать наличный евро стало дороже.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,71 - 39,96 грн, а в четверг, 15 декабря, колебался на уровне 39,78 - 40,01 грн. Несмотря на утренний массированный обстрел, гривна резко укрепилась по отношению к доллару.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,87 - 42,05 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 41,74 – 42,18 грн. Продать и купить валюту стало более выгодно.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,6 – 40,1 грн (курс на 15 декабря – 39,625 – 40,15 грн);

Евро – 41,5 – 42,2 грн (курс на 15 декабря – 41,5 – 42,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,25 – 39,75 грн;

Ощадбанк – 39,75 – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 39,75 – 40,25 грн;

Райффайзен – 39,7 – 40,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.