Курс валют на 16 грудня: попри обстріли гривня зміцнилась до курсу 38

У п’ятницю, 16 грудня, гривня на "чорному ринку" різко зміцнилась відносно долара, продати готівковий євро стало дорожче.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,71 - 39,96 грн, а у четвер, 15 грудня, коливався на рівні 39,78 - 40,01 грн. Попри ранішній масований обстріл гривня різко зміцнилась відносно долара

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,87 - 42,05 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 41,74 - 42,18 грн. Продати та купити валюту стало дещо вигідніше.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,6 - 40,1 грн (курс на 15 грудня – 39,625 - 40,15 грн);

Євро – 41,5 - 42,2 грн (курс на 15 грудня – 41,5 - 42,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,25 - 39,75 грн;

Ощадбанк – 39,75 - 40,4 грн;

Укрексімбанк – 39,75 - 40,25 грн;

Райффайзен – 39,7 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.