Курс валют на 7 декабря: наличная гривня укрепляется по отношению к доллару

В среду, 7 декабря, гривня продолжила укрепление по отношению к доллару и евро, наличные курсы "на черном рынке" и в обменниках несколько снизились.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,80 – 40,04 грн, а во вторник, 6 декабря, колебался на уровне 39,79 – 40,05 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,34 - 41,68 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,36 – 41,76 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,8 – 40,3 грн (курс на 6 декабря – 39,8 – 40,3 грн);

Евро – 41,0 – 41,87 грн (курс на 6 декабря – 41,0 – 41,92 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,3 – 39,8 грн;

Ощадбанк – 39,85 – 40,45 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.