Курс валют на 14 декабря: наличный евро в банках существенно подорожал

В среду, 14 декабря, гривна ослабла по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курсы продажи евро в кассах банков резко выросли.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,98 – 40,12 грн, а во вторник, 13 декабря, колебался на уровне 39,84 – 40,10 грн. Курс покупки доллара существенно вырос, соответственно продать доллар стало выгоднее.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,87 - 42,28 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,74 – 42,22 грн. Гривна продолжает тенденцию ослабления по отношению к евро.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,7 – 40,2 грн (курс на 13 декабря – 39,65 – 40,2 грн);

Евро – 41,275 – 42,15 грн (курс на 13 декабря – 41,1 – 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,75 – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,1 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.