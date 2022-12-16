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Кировоградский областной водоканал остался без света

Пятница, 16 декабря 2022, 10:12 - Анастасия Жарикова

В результате вражеских обстрелов обесточены все объекты Кировоградского областного водоканала - ОКПП "Днепр-Кировоград".

Об этом компания сообщила в своем Telegram.

"9:20 все объекты ОКПП "Днепр-Кировоград" обесточены", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. 

В результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.

В результате российской атаки в пятницу Полтава осталась без электроэнергии.

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