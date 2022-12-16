Кировоградский областной водоканал остался без света
Пятница, 16 декабря 2022, 10:12 -
В результате вражеских обстрелов обесточены все объекты Кировоградского областного водоканала - ОКПП "Днепр-Кировоград".
Об этом компания сообщила в своем Telegram.
"9:20 все объекты ОКПП "Днепр-Кировоград" обесточены", - говорится в сообщении.
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