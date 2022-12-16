Харків повністю знеструмлено через російські атаки

Внаслідок масованої атаки росіян по Україні у п’ятницю Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова речниці Харківобленерго Марини Шевченко, пресслужба Харківського метрополітену.

пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.

Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої із електропостачанням. "Попередньо - без постраждалих", – додав він..

Окупанти у п’ятницю завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.







