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Харків повністю знеструмлено через російські атаки

П'ятниця, 16 грудня 2022, 09:26 - Економічна правда

Внаслідок масованої атаки росіян по Україні у п’ятницю Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова речниці Харківобленерго Марини Шевченко, пресслужба Харківського метрополітену.

пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.

Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої із електропостачанням. "Попередньо - без постраждалих", – додав він.. 

Окупанти у п’ятницю завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. 




Економічна правда
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