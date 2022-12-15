Украине нужно 2 миллиарда кубометров газа и электроэнергии на €800 миллионов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 2 миллиардах кубометров газа и электроэнергии на 800 миллионов евро.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления в Совете Евросоюза, передает Интерфакс-Украина.

"Мы нуждаемся в поддержке для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о двух миллиардах кубометров газа", – цитирует президента агентство.

Также глава государства отметил, что Украина нуждается в поддержке поставок электроэнергии.

"Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы сейчас нуждаемся в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью почти в 800 миллионов евро", – добавил Зеленский.

По словам президента, любые блэкауты в Украине – это удары по европейским социальным системам из-за новых волн миграции.

"Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помогает с поставкой оборудования и финансовой поддержкой", – резюмировал глава государства.