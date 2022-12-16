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Кіровоградський обласний водоканал залишився без світла

П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:12 - Анастасія Жарикова

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено всі об’єкти Кіровоградського обласного водоканалу – ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

Про це компанія повідомила у своєму Telegram.

"9:20 всі об"єкти ОКВП "Дніпро-Кіровоград" знеструмлено", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.

Внаслідок масованої атаки росіян по Україні у п’ятницю Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено. 

Внаслідок російської атаки у п’ятницю Полтава залишилася без електроенергії.

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