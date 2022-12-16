Кіровоградський обласний водоканал залишився без світла
П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:12 -
Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено всі об’єкти Кіровоградського обласного водоканалу – ОКВП "Дніпро-Кіровоград".
Про це компанія повідомила у своєму Telegram.
"9:20 всі об"єкти ОКВП "Дніпро-Кіровоград" знеструмлено", – йдеться в повідомленні.
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