Войска РФ обстрелами повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев

фото: Telegram сенкевича

Во время ракетного обстрела российские войска повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области - город и дальше будет вынужден оставаться без воды из Днепра.

Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

"К сожалению, имею плохие новости. Во время ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.

Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", - заявил Сенкевич.

"Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально за неделю, отремонтировали водопровод.

Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением", - написал городской голова Николаева.

фото: telegram Сенкевича

По его словам, продолжают ремонтировать сети, "которые уничтожает соленая вода".

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"Как только позволит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", - резюмировал Сенкевич.

Экономическая правда