Войска РФ обстрелами повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев
Во время ракетного обстрела российские войска повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области - город и дальше будет вынужден оставаться без воды из Днепра.
Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.
"К сожалению, имею плохие новости. Во время ракетного обстрела российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.
Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", - заявил Сенкевич.
"Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально за неделю, отремонтировали водопровод.
Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением", - написал городской голова Николаева.
По его словам, продолжают ремонтировать сети, "которые уничтожает соленая вода".
"Как только позволит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", - резюмировал Сенкевич.
Экономическая правда