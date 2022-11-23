Одесса осталась без воды из-за обесточивания
Среда, 23 ноября 2022, 15:45 -
Из-за обесточивания всех насосных станции и резервных линий водоснабжения в Одессе 23 ноября отсутствует.
Об этом пишет "Суспільне. Одеса" со ссылкой на Инфоксводоканал.
В водоканале заявили, что после восстановления энергоснабжения ситуация стабилизируется.
Напомним:
Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве.
Экономическая правда
ВИДЕО ДНЯ