За время войны бизнес получил более 57 млрд доступных кредитов: на какие цели брали деньги

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 255 льготных кредитов на общую сумму 969 миллионов гривен, за период действия военного положения общий кредитный портфель составил 57,51 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 10 октября получили от уполномоченных банков 48 393 кредита на общую сумму 143,57 млрд грн.

Минфин

Во время войны средства привлекали на следующие цели:

21,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4,9 млрд грн – как антикризисные кредиты;

4,41 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

0,77 млрд грн – на инвестиционные цели;

22,61 млн грн – на антивоенные цели.

Напоминаем:

Кабинет министров максимально поможет ритейлерам с кредитованием по программе "5-7-9".





