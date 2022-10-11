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За время войны бизнес получил более 57 млрд доступных кредитов: на какие цели брали деньги

Вторник, 11 октября 2022, 13:59 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 255 льготных кредитов на общую сумму 969 миллионов гривен, за период действия военного положения общий кредитный портфель составил 57,51 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 10 октября получили от уполномоченных банков 48 393 кредита на общую сумму 143,57 млрд грн.

 
Минфин

Во время войны средства привлекали на следующие цели:

  • 21,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 4,9 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 4,41 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 0,77 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 22,61 млн грн – на антивоенные цели.

Напоминаем:

Кабинет министров максимально поможет ритейлерам с кредитованием по программе "5-7-9".



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