За время войны бизнес получил более 57 млрд доступных кредитов: на какие цели брали деньги
Вторник, 11 октября 2022, 13:59 -
За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 255 льготных кредитов на общую сумму 969 миллионов гривен, за период действия военного положения общий кредитный портфель составил 57,51 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 10 октября получили от уполномоченных банков 48 393 кредита на общую сумму 143,57 млрд грн.
Во время войны средства привлекали на следующие цели:
- 21,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 4,9 млрд грн – как антикризисные кредиты;
- 4,41 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 0,77 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 22,61 млн грн – на антивоенные цели.
Напоминаем:
Кабинет министров максимально поможет ритейлерам с кредитованием по программе "5-7-9".
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