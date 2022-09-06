В ЕС могут пересмотреть ценообразование на рынке электроэнергии "на сутки вперед"
Агентство по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) призывает ЕС пересмотреть методологию ценообразования на рынке "на сутки вперед" из-за высоких цен на европейских рынках.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Подобные меры, по мнению европейского регулятора, позволят потребителям и участникам рынка лучше адаптироваться к кризисной ситуации на европейском рынке электроэнергии.
В компетенцию ACER входит обеспечение надлежащего функционирования европейского рынка электроэнергии и при необходимости координация работы национальных операторов.
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан уменьшить потребление энергоресурсов в ближайшие недели и месяцы на 10% во избежание отключений зимой из-за усиления напряженности в отношениях с РФ.