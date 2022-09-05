Все разделы
Укр / Рус

Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа" и получит шесть миллиардов евро

Понедельник, 5 сентября 2022, 18:25 - Анастасия Жарикова

Украина стала участником программы "Цифровая Европа" и получит 6 миллиардов евро финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

"Украина присоединилась к программе Цифровая Европа. Это приближает нас к цифровому безвизу с ЕС", – говорится в сообщении.

Инициатива была создана для ускорения цифровой трансформации Евросоюза. Благодаря ей, Украина получит финансирование по следующим направлениям:

  • высокопроизводительные компьютеры;
  • искусственный интеллект, данные и облачные услуги;
  • цифровые навыки;
  • использование цифровых технологий в экономике и обществе.

Также программа предусматривает предоставление средств в области кибербезопасности, однако это направление недоступно для государств, не являющихся членами ЕС.

Таким образом, доступным для Украины станет финансирование по нескольким направлениям на сумму 6 млрд евро, которые будут выделяться в течение семи лет. Общий фонд "Цифровой Европы" составляет 7,5 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

Осенью на сайте Digital Europe разместят рабочие программы и конкурсные предложения, а также подробности подачи заявок для участия.

Напоминаем:

Европейская комиссия подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро.

ЕС Украина Минцифра
Материалы по теме
Еврокомиссия предоставит Украине 500 миллионов евро в рамках новой программы 5 сентября 2022, 13:52
Украине разрешили несколько увеличить экспорт электроэнергии в ЕС 5 сентября 2022, 09:00
Газовая война в разгаре. Как держит удар ЕС и насколько готова к зиме Украина 5 сентября 2022, 08:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте