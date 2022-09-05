Украине разрешили несколько увеличить экспорт электроэнергии в ЕС

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Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС.

Такое решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли 2 сентября 2022 года на заседании Региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E, сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что доступный объем межгосударственных связей для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток.

В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) - в понедельник-пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) - в субботу-воскресенье.

В остальные часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне. Первый день поставки с увеличенными объемами - 5 сентября.

"Таким образом, общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт", - пояснили в "Укрэнерго".

В первый день поставки 5 сентября на аукционах по доступу к межгосударственным сечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт, а Словакии - 175 МВт.

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С 6 сентября - в обе страны поровну: по 150 МВт днем ​​и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

Как добавляют в "Укрэнерго", Региональная группа решила увеличить доступную пропускную способность между сетями Украины и ЕС только в дневные и вечерние часы, когда уровень потребления традиционно высок. А во время ночного "провала" потребление величина доступной пропускной способности связей осталась без изменений.

"Для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины, ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме.

НЭК "Укрэнерго" предоставит европейским партнерам активную помощь в финализации этого исследования и предоставит ENTSO-E запрос на дополнительное расширение экспортных мощностей еще в текущем месяце", - резюмировали в компании.

Напоминаем:

Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, являющуюся началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

НЭК "Укрэнерго" получило от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию за период с 30 июня по 21 августа около 1,92 миллиарда гривен.

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

В НЭК "Укрэнерго" ранее ожидали, что Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E 2 сентября примет решение об увеличении возможностей Украины экспортировать электроэнергию.

Экономическая правда