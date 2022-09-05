Еврокомиссия предоставит Украине 500 миллионов евро в рамках новой программы

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Европейская комиссия подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Европейская комиссия подписывает четыре секторальных соглашения с Украиной, чтобы еще больше усилить сотрудничество Украины с ЕС. Первая – ЕК и Украина подписывают новые 500 млн евро в программу бюджетной поддержки как часть обещания, анонсированного президентом в рамках кампании поддержки для Украины в апреле и на конференции высокого уровня, которая состоялась в мае в Варшаве", – сказал Мамер.

По его словам, это финансирование позволит гарантировать проживание и образование для внутренне перемещенных лиц и будет поддерживать сельскохозяйственный сектор.

Также в рамках Совета будут подписаны другие соглашения. Среди них – соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза "Цифровая Европа", а также соглашение, которое позволит Украине участвовать в налоговой программе.