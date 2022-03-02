Рубль продолжает девальвировать

Курсы доллара и евро к российскому рублю обновили исторические максимумы.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные московской биржи.

Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 7,5 рубля – до 108,73 рубля, курс евро – на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.

При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро - до 122,395 рубля.

Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар подскакивал до 109,185 рубля, а евро – до 122 рублей.