Рубль продовжує девальвувати

Курси долара та євро до російського рубля оновили історичні максимуми.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані московської біржі.

Рубль посилив падіння на торгах у середу, долар і євро оновили історичні максимуми, тепер це 110 рублів та 122,395 рубля відповідно, випливає з даних Московської біржі.

Курс долара розрахунками "завтра" зростав на 7,5 рубля - до 108,73 рубля, курс євро - на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.

При цьому максимально долар підскакував до 110 рублів, євро – до 122,395 рубля.

Історичні максимуми трималися з понеділка, коли долар підскакував до 109,185 рубля, а євро – до 122 рублів.