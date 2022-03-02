Рубль продовжує девальвувати
Середа, 2 березня 2022, 12:49
Курси долара та євро до російського рубля оновили історичні максимуми.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані московської біржі.
Рубль посилив падіння на торгах у середу, долар і євро оновили історичні максимуми, тепер це 110 рублів та 122,395 рубля відповідно, випливає з даних Московської біржі.
Курс долара розрахунками "завтра" зростав на 7,5 рубля - до 108,73 рубля, курс євро - на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.
При цьому максимально долар підскакував до 110 рублів, євро – до 122,395 рубля.
Історичні максимуми трималися з понеділка, коли долар підскакував до 109,185 рубля, а євро – до 122 рублів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua