Пошел вслед за "русским кораблем": рубль обвалился на открытии торгов
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:10
Курс российского рубля к доллару на открытии валютных торгов вырос до 90 рублей. Это исторический максимум.
Об этом сообщает The Bell.
Курс евро – 101 рубль.
На международных торгах рубль потерял более 30% от стоимости. На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.
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