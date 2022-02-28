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Пошел вслед за "русским кораблем": рубль обвалился на открытии торгов

Понедельник, 28 февраля 2022, 09:10

Курс российского рубля к доллару на открытии валютных торгов вырос до 90 рублей. Это исторический максимум.

Об этом сообщает The Bell.

Курс евро – 101 рубль.

На международных торгах рубль потерял более 30% от стоимости. На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.

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рубль

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