В первый день войны с Украиной россияне сняли 111 миллиардов рублей наличных

Спрос российского населения и бизнеса 24 февраля, в первый день вторжения РФ в Украину, подскочил к рекордным значениям с начала пандемии коронавируса.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Так, 24 февраля объем наличных денег в обращении в России подскочил на 111,3 млрд руб. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года – тогда на фоне начала пандемии и после предложения Путина ввести налог на процентный доход с больших вкладов, население и бизнес за день сняли наличные деньги на 174,9 млрд. руб.

В статистику ЦБ попадают операции на получение купюр и банкнот через банки за полный день, но в данных за 24 февраля также учитываются объемы снятия наличных денег в выходной день 23 февраля.

Экономическая правда