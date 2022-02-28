Водителям в Киеве строго запретили выезжать на полосу общественного транспорта
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:04
Автомобили в Киеве, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!
Реагирование будет соответствующим. Город живет в условиях военного положения", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua