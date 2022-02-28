Все разделы
Укр / Рус

Водителям в Киеве строго запретили выезжать на полосу общественного транспорта

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:04

Автомобили в Киеве, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

Реагирование будет соответствующим. Город живет в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев транспорт война

powered by lun.ua
Материалы по теме
Воздух в Киеве чистый – ЛУН 27 февраля 2022, 10:28
Киев Цифровой будет предупреждать горожан об опасности 26 февраля 2022, 12:51
"Красная" ветка метро в Киеве работает только как укрытие 26 февраля 2022, 08:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте