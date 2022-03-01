Водители с критическими грузами могут пересекать границу без ограничений
Вторник, 1 марта 2022, 15:53
Водители, осуществляющие критически важные перевозки, не подпадают под ограничения при пересечении границы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Речь идет о перевозчиках, осуществляющих транспортировку оружия и оборудования для нужд ВСУ, а также гуманитарную помощь и медикаменты для украинцев. Водителей будут пропускать через государственную границу, несмотря на запрет его пересечения для военнообязанных.
Соответствующая договоренность достигнута между Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой Украины.
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