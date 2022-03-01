Водії з критичними вантажами можуть перетинати кордон без обмежень

Водії, які здійснюють критично важливі перевезення, не підпадають під обмеження при перетині кордону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Йдеться про перевізників, що здійснюють транспортування зброї та обладнання для потреб ЗСУ, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців. Водіїв пропускатимуть через державний кордон, попри заборону його перетину для військовозобов'язаних.

Відповідна домовленість була досягнена між Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою України.