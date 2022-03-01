Водії з критичними вантажами можуть перетинати кордон без обмежень
Вівторок, 1 березня 2022, 15:53
Водії, які здійснюють критично важливі перевезення, не підпадають під обмеження при перетині кордону.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Йдеться про перевізників, що здійснюють транспортування зброї та обладнання для потреб ЗСУ, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців. Водіїв пропускатимуть через державний кордон, попри заборону його перетину для військовозобов'язаних.
Відповідна домовленість була досягнена між Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою України.
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