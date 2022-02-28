НБУ перечислил средства из спецсчета на нужды военных
Национальный банк перечислил на нужды военных часть средств, собранных на спецсчет для сбора средств для помощи армии.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
В частности, сегодня перечислено на нужды:
- Министерства обороны Украины – 182,3 млн грн;
- Национальной полиции Украины – 150 млн грн.
"Средства будут направлены на обеспечение обороноспособности нашего государства – вооружение, технику, продукты питания, медикаменты и другие вещи, необходимые защитникам Украины", - говориться в сообщении.
Реквизиты для переводов в других валютах и форма для мгновенного перевода средств на счет Вооруженных Сил Украины с карты доступны по ссылке – https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.
На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривен помощи для армии – спецсчет открыли четыре дня назад.
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