НБУ перечислил средства из спецсчета на нужды военных

Национальный банк перечислил на нужды военных часть средств, собранных на спецсчет для сбора средств для помощи армии.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, сегодня перечислено на нужды:

Министерства обороны Украины – 182,3 млн грн;

Национальной полиции Украины – 150 млн грн.

"Средства будут направлены на обеспечение обороноспособности нашего государства – вооружение, технику, продукты питания, медикаменты и другие вещи, необходимые защитникам Украины", - говориться в сообщении.

Реквизиты для переводов в других валютах и ​​форма для мгновенного перевода средств на счет Вооруженных Сил Украины с карты доступны по ссылке – https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривен помощи для армии – спецсчет открыли четыре дня назад.