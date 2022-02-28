НБУ перерахував кошти зі спецрахунку на потреби військових
Національний банк перерахував на потреби військових частину коштів, зібраних на спецрахунок для збору коштів для допомоги армії.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Зокрема, сьогодні перераховано на потреби:
- Міністерства оборони України – 182,3 млн грн;
- Національної поліції України – 150 млн грн.
" Кошти будуть спрямовані для забезпечення обороноздатності нашої держави – озброєння, техніку, продукти харчування, медикаменти та інші речі, потрібні захисникам України", - йдеться у повідомленні.
Реквізити для переказів в інших валютах та форма для миттєвого переказу коштів на рахунок Збройних Сил України з картки доступні за посиланням – https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.
На понеділок Національний банк отримав понад мільярд гривень допомоги для армії – спецрахунок відкрили чотири дні тому.
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