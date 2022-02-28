Вооруженные силы и украинский бизнес открыли в Польше склад для гуманитарной помощи

Генштаб ВСУ вместе с украинскими бизнесменами развернули в Польше центр для гуманитарной помощи Украине, туда можно приносить медикаменты, гуманитарную помощь, сухие пайки и т.д. – их передадут украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба стивидорной компании ТИС, одной из тех, кто развернул склад в Польше.

Это общая инициатива Генерального штаба ВСУ, ROZETKA, Fozzy Group, TIS, Dragon Capital, Новая почта, Фонд Спанбонд, RZTK и Укрпочты.

"Мы развернули склад в Польше, на границе с Украиной, которая уже работает и готова принимать медикаменты, гуманитарную помощь, сухие пайки и прочее, — написал соучредитель ТИС Андрей Ставницер.

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"Просто присылайте посылки по указанному адресу, на коробках должна быть большая наклейка с маркировкой HELP UKRAINE и подписью, что именно вы присылаете: медикаменты, одежду, питание, гуманитарную помощь", — сообщил Ставницер.

Все детали на сайте: www.helpukraine.center