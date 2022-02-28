Збройні сили та український бізнес відкрили у Польщі склад для гуманітарної допомоги

Генштаб ЗСУ разом із українськими бізнесменами розгорнули у Польщі центр для гуманітарної допомоги Україні, туди можна приносити медикаменти, гуманітарну допомогу, сухі пайки тощо – їх передадуть українцям.

Про це повідомила пресслужба стивідорної компанії ТІС, однієї з тих, хто розгорнув склад у Польщі.

Це – спільна ініціативна Генерального штабу ЗСУ, ROZETKA, Fozzy Group, TIS, Dragon Capital, Нова пошта, Фонд Спанбонд, RZTK та Укрпошти.

"Ми розгорнули склад у Польщі, на кордоні з Україною, який вже працює та готовий приймати медикаменти, гуманітарну допомогу, сухі пайки та інше, — написав співзасновник ТІС Андрій Ставніцер.

Адреса складу: Pol-Cel

Rampa Brzeska 63, 22-100 Chełm, Poland

PL +48 82 565 01 55

"Просто надсилайте посилки за вказаною адресою, на коробках має бути велика наклейка з маркуванням HELP UKRAINE та підписом що саме ви надсилаєте: медикаменти, одяг, харчування, гуманітарну допомогу", — повідомив Ставніцер.

Усі деталі на сайті: www.helpukraine.center