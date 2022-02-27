НБУ требует от Visa и Masterсard не обслуживать карты российских банков

Национальный банк обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Такое обращение обусловлено необходимостью принятия мер, связанных с введением правового режима военного положения на территории Украины.

"Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и MasterCard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - подчеркнул глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Напоминаем:

Владимир Зеленский обратился к платежным системам Visa и Mastercard с призывом отключить Россию от услуг компаний.