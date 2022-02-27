НБУ вимагає від Visa та Masterсard не обслуговувати картки російських банків

Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

"Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", – наголосив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадуємо:

Володимир Зеленський звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard із закликом відключити Росію від послуг компаній.