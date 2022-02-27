Зеленский просит отключить РФ от Visa и Mastercard: "Это геноцид моих людей"

getty images

Владимир Зеленский обратился к платежным системам Visa и Mastercard с призывом отключить Россию от услуг компаний.

Соответствующее обращение опубликовала народная депутатка от фракции "Слуга народа", член налогового комитета Виктория Кинзбургская.

Российская Федерация начала лживую и позорную военную атаку на нашу страну. … Наша армия и граждане защищают Украину – нашу страну – до последнего", – пишет президент.

"Однако мы нуждаемся в вашей помощи: в 2022 году технологии являются лучшим ответом танкам, гранатометам и ракетам. Поэтому я экстренно призываю вас заблокировать все платежные сервисы Visa и Mastercard как внутри РФ, так и за ее границами, на всех без исключения выпущенных в России карточках", – призвал Зеленский.

Президент просит компании не игнорировать ужасные бесчеловечные трагедии, которые происходят сегодня в Украине, поддержать нашу страну с целью пресечения жестоких убийств и ради сохранения демократии и независимости.

"Больше, позволяя и в дальнейшем транзакции в России, вы поддерживаете финансирование военных преступлений, совершенных РФ, которые сейчас жестоко убивают украинцев и фактически совершают геноцид моих людей", - заключает президент.

Он убежден, что такой шаг со стороны платежных систем будет "победой демократического свободного мира над кровавым авторитаризмом, свидетелями которого мы являемся".

Это же обращение опубликовал нардеп от Голоса Ярослав Железняк и отметил, что налоговый комитет ВРУ планирует также выступить с похожим обращением.