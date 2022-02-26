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Железнодорожники Украины призывают железнодорожников России бойкотировать военные перевозки

Суббота, 26 февраля 2022, 17:23

Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции.

Об этом говорится в Telegram-канале УЗ.

"Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции. Нас объединяет один путь и единственное желание к миру", – говорится в тексте сообщения.

"Также обращаемся к коллегам-железнодорожникам из соседних стран: Венгрии, Словакии и Румынии – присоединяйтесь к эвакуации украинцев", – написали они.

Экономическая правда

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железная дорога война

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