Железнодорожники Украины призывают железнодорожников России бойкотировать военные перевозки
Суббота, 26 февраля 2022, 17:23
Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции.
Об этом говорится в Telegram-канале УЗ.
"Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции. Нас объединяет один путь и единственное желание к миру", – говорится в тексте сообщения.
"Также обращаемся к коллегам-железнодорожникам из соседних стран: Венгрии, Словакии и Румынии – присоединяйтесь к эвакуации украинцев", – написали они.
Экономическая правда
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