Железнодорожники Украины призывают железнодорожников России бойкотировать военные перевозки

Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции.

Об этом говорится в Telegram-канале УЗ.

"Железнодорожники Украины призывают железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции. Нас объединяет один путь и единственное желание к миру", – говорится в тексте сообщения.

"Также обращаемся к коллегам-железнодорожникам из соседних стран: Венгрии, Словакии и Румынии – присоединяйтесь к эвакуации украинцев", – написали они.

Экономическая правда