Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

Залізничники України закликають залізничників Російської федерації не підтримувати війну і бойкотувати всі військові перевезення та операції.

Про це йдеться в Telegram-каналі УЗ.

"Залізничники України закликають залізничників Російської федерації не підтримувати війну і бойкотувати всі військові перевезення та операції. Нас об’єднує єдина колія та єдине бажання до миру", – йдеться в тексті повідомлення.

"Також звертаємося до колег-залізничників із сусідніх країн – Угорщини, Словаччини та Румунії: приєднуйтеся до евакуації українців", – написали вони.

Економічна правда