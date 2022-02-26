Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення
Субота, 26 лютого 2022, 17:23
Залізничники України закликають залізничників Російської федерації не підтримувати війну і бойкотувати всі військові перевезення та операції.
Про це йдеться в Telegram-каналі УЗ.
"Залізничники України закликають залізничників Російської федерації не підтримувати війну і бойкотувати всі військові перевезення та операції. Нас об’єднує єдина колія та єдине бажання до миру", – йдеться в тексті повідомлення.
"Також звертаємося до колег-залізничників із сусідніх країн – Угорщини, Словаччини та Румунії: приєднуйтеся до евакуації українців", – написали вони.
Економічна правда
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