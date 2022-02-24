Джонсон объявил новые санкции против РФ: полностью выгоняет росбанки из Британии

Премьер Британии Борис Джонсон объявил новые санкции против РФ, которые, среди прочего, полностью уберут российские банки из британской финансовой системы.

Соответствующие санкции он объявил, выступая в британском парламенте.

Британия полностью замораживает активы ВТБ банка и исключает российские банки из финансовой системы Британии, крупнейшей в Европе. Таким шагом страна запрещает российским банкам проводить операции на территории Великобритании.

С учетом того, заявил Джонсон, что половина торговли России проходит в долларах и фунтах, такие санкции мощно ударят по российской экономике. Он заявил, что США планируют вводить схожие санкции.

Также, по словам Джонсона, под санкции попадают ряд государственных и частных российских компаний – им отрежут доступ от финансовых рынков. Таким образом они не смогут привлекать британский капитал для работы.

Еще одной мерой является ограничение возможной суммы средств, которую россияне могут разместить на депозите в британском банке.

Джонсон заявил, что все эти санкции касаются и Беларуси за ее роль в агрессии против Украины.

Заморозка активов касается более 100 новых лиц и компаний, в том числе крупнейших производителей России.

Санкции коснутся и российского "Аэрофлота", что фактически заблокирует работу компании и перелета в Британии.

Великобритания планирует принять закон, которым введет против РФ торговые ограничения и экспортный контроль: запрещается экспорт агрессору всех высокотехнологичных и критических систем в электронике, космической отрасли и коммуникациях.