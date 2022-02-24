Джонсон оголосив нові санкції проти РФ та Білорусі: повністю виганяє росбанки з Британії

Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив нові санкції проти РФ та Білорусі, які, серед іншого, повністю приберуть російські банки з британської фінансової системи.

Британія повністю заморожує активи ВТБ банку та виключає російські банки з фінансової системи Британії, яка є найбільшою у Європі. Таким кроком країна забороняє російським банкам проводити операції на території Британії.

З урахуванням того, заявив Джонсон, що половина торгівлі Росії відбувається у доларах та фунтах, такі санкції потужно вдарять по російській економіці. Він заявив, що США планують вводити схожі санкції.

Також за словами Джонсона під санкції потрапляють низка державних та приватних російських компаній – їм відріжуть доступ від фінансових ринків. Таким чином, вони не зможуть залучати британський капітал для роботи.

Ще одним заходом є обмеження можливої суми коштів, яку росіяни можуть розмістити на депозиті у британському банку.

Джонсон заявив, що всі ці санкції стосуються також і Білорусі за її роль в агресії проти України.

Заморозка активів стосується понад 100 нових осіб та компаній, зокрема – найбільших виробників Росії.

Санкції торкнуться і російського "Аерофлота", що фактично заблокує роботу компанії у Британії.

Британія планує ухвалити закон, яким введе проти РФ торговельні обмеження та експортний контроль: забороняється експорт агресору усіх високотехнологічних та критичних систем в електроніці, космічній галузі та комунікаціях.



