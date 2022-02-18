Всеукраинский образовательный форум крафтовых производителей вина

18 березня у Києві з ініціативи корпорації "Укрвинпром" та Держпродспоживслужби України відбудеться сертифікований Всеукраїнський освітній форум крафтових виробників вина.

Захід відбудеться спільно з проєктом "Винний Гід України", НЦ "Український інститут вина", Асоціацією сомельє України, Асоціацією крафтових виноробів України, Національним університетом харчових технологій, компаніями SHABO, Unilex, BASF, "Марко Пак", Патентно-правовою фірмою "Пахаренко і партнери", за підтримки Міністерства освіти і науки, Мінагрополітики, Мінекономіки, Державної податкової служби України.

Захід об’єднає широке коло поціновувачів українських вин, з-поміж яких представники профільних державних інституцій, асоціацій, ЗМІ, а також енологи, фахівці виноградарсько-виноробної галузі, сомельє та усі ті, кому важливо розвивати українське виноробство, зокрема, у сфері крафтового виробництва.

Форум покликаний:

популяризувати виноробну продукцію вітчизняного походження, яку виготовляють малі виноробні підприємства – іміджева складова; надати учасникам теоретичні знання, необхідні для глибшого розуміння сучасних законодавчих норм та умов до здійснення виноробної діяльності на малому підприємстві, дотримання вимог з якості та безпечності продукції, а також правил її маркування – освітньо-пізнавальна складова; навчити професійному, за допомогою дегустації, визначенню якості вина – практична складова.

Участь – безкоштовна. З кожного учасника – дві пляшки вина для дегустації і гарний настрій.

Реєстрація учасників: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdAIWDeDp7vi0IidnWOSLLLwI_dq9WiU5v-fa98nxF897ekw/viewform?usp=sf_link