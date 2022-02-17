Синергия экспертизы: команда юридической фирмы AGRECA вошла в состав ARZINGER

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В феврале этого года команда юридической компании AGRECA присоединилась к составу ARZINGER.

AGRECA — ведущая юридическая фирма в Украине с ключевыми компетенциями в сфере транспорта и инфраструктуры: морские порты, внутренние водные пути, железная дорога, аэропорты и автомобильные дороги. Благодаря этому объединению, новые партнеры — Андрей Пидгайный и Марина Шарапа усилят отраслевую экспертизу Arzinger, а также консолидируют государственно-частное партнерство, приватизацию, аренду государственного и коммунального имущества в единую практику транзакций с публичным сектором.

За плечами Андрея Пидгайного более 25 лет опыта работы в юридической сфере. Он возглавлял юридический департамент Фонда государственного имущества Украины с 1997 по 2005 годы, а затем оставил государственную службу и стал соучредителем и управляющим партнером AGRECA.

Андрей Пидгайный партнер ARZINGER

"Мы рады объединить усилия с мощной командой профессионалов ARZINGER, с которыми мы разделяем общие ценности и успешный опыт сотрудничества, — комментирует Андрей Пидгайный. — Уверены, что сочетание специализированного опыта AGRECA и системы практик и индустрий, региональных офисов и глобальной сети контактов ARZINGER станут надежной основой для взаимной реализации наших амбициозных целей, в частности, создания наилучшего комплексного сервиса в сфере сопровождения транзакций, связанных с государственной собственностью".

Марина Шарапа партнерка ARZINGER

У Марины Шарапы более 25 лет опыта работы. Она специализируется на сопровождении проектов государственно-частного партнерства ГЧП/концессии, приватизационных соглашений и аренды. В качестве отраслевого эксперта Марина Шарапа привлекалась к разработке законопроекта "О железнодорожном транспорте", законопроектам по упрощению процедур, связанных со строительством объектов гидротехнической инфраструктуры, многочисленных проектов подзаконных актов в портовой сфере.

"Сейчас в Украине активизировались приватизационные процессы и значительно выросли объемы инвестиций в строительство и обновление инфраструктуры. Наша фирма традиционно имеет значительный объем работы в этих областях, — отметил управляющий партнер ARZINGER Тимур Бондарев. — С присоединением к нашей фирме Андрея Пидгайного и Марины Шарапы с их командой мы объединяем под одной крышей лучшие в Украине отраслевые экспертизы в сферах транспорта, инфраструктуры, приватизации и государственно-частного партнерства, создавая еще больше возможностей для наших клиентов".