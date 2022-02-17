Синергія експертизи: команда юридичної фірми AGRECA увійшла до складу ARZINGER

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У лютому цього року команда юридичної фірми AGRECA приєдналася до складу ARZINGER.

AGRECA —провідна в Україні юридична фірма з ключовими компетенціями у сфері транспорту та інфраструктури: морські порти, внутрішні водні шляхи, залізниця, аеропорти та автомобільні дороги. Завдяки цьому об'єднанню нові партнери Андрій Підгайний і Марина Шарапа посилять галузеву експертизу Arzinger, а також консолідують державно-приватне партнерство, приватизацію, оренду державного і комунального майна в єдину практику транзакцій з публічним сектором.

За плечима Андрія Підгайного понад 25 років досвіду роботи в юридичній сфері. Він очолював юридичний департамент Фонду державного майна України з 1997 по 2005 роки, а потім залишив державну службу і став співзасновником та керуючим партнером AGRECA.

Андрій Підгайний партнер ARZINGER

"Ми раді об'єднати зусилля з потужною командою професіоналів ARZINGER, з якими ми поділяємо спільні цінності та маємо успішний досвід співпраці, — коментує Андрій Підгайний. — Впевнені, що поєднання спеціалізованого досвіду AGRECA та системи практик й індустрій, регіональних офісів та глобальної мережі контактів ARZINGER стануть надійною основою для взаємної реалізації наших амбітних цілей, зокрема, створення найкращого комплексного сервісу у сфері супроводу транзакцій, пов'язаних із державною та комунальною власністю".

Марина Шарапа партнерка ARZINGER

У Марини Шарапи понад 25 років досвіду роботи. Вона спеціалізується на супроводі проєктів державно-приватного партнерства/концесії, приватизаційних угод та оренди. У якості галузевого експерта Марина Шарапа залучалася до розробки законопроєкту "Про залізничний транспорт", законопроєктів щодо спрощення процедур, пов'язаних із будівництвом об'єктів гідротехнічної інфраструктури, чисельних проєктів підзаконних актів у портовій сфері.

"Зараз в Україні активізувалися приватизаційні процеси і значно зросли обсяги інвестицій в будівництво та оновлення інфраструктури. Наша фірма традиційно має значний обсяг роботи у цих сферах, — зазначив керуючий партнер ARZINGER Тімур Бондарєв. — З приєднанням до нашої фірми Андрія Підгайного та Марини Шарапи з їхньою командою ми об'єднуємо під одним дахом найкращі в Україні галузеві експертизи у сферах транспорту, інфраструктури, приватизації та державно-приватного партнерства, створюючи ще більше можливостей для наших клієнтів".