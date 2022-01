Instagram планирует вернуть хронологическую ленту

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, тестирует возвращение хронологической ленты.

Об этом сообщает The Verge, руководитель Instagram Адама Моссери.

Компания работает над еще двумя настройками ленты. Таким образом, пользователи смогут выбирать между тремя режимами.

Первый – базовый, которым все пользователи платформы пользуются сейчас. Алгоритм Instagram самостоятельно ранжирует публикации и показывает прежде всего те, что, по его мнению, больше всего заинтересуют человека.

Также предлагается добавить второй режим, "Избранное". Такую ленту пользователь сможет формировать самостоятельно – выбрать только те аккаунты, от которых захочет видеть обновление.

Третьим режимом является "Подписки". В нем вернется хронологическая лента обновлений, когда публикации показываются линейно от новых до старых. Пользователи просили вернуть такую возможность с 2016 года, когда Instagram заменил ее в пользу алгоритма.

Testing Feed Changes 👀



We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following



We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp