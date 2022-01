Instagram планує повернути хронологічну стрічку

Соціальна мережа Instagram, що належить Meta, тестує повернення хронологічної стрічки.

Про це повідомляє The Verge, керівник Instagram Адама Моссері.

Компанія працює над іще двома налаштуваннями стрічки. Таким чином користувачі зможуть обирати між трьома режимами.

Перший є базовим, яким усі користувачі платформи користуються зараз. Алгоритм Instagram самостійно ранжує публікації та показує передусім ті, що, на його думку, найбільше зацікавлять людину.

Також пропонується додати другий режим, "Вибране". Таку стрічку користувач зможе формувати власноруч – обрати лише ті акаунти, від яких захоче бачити оновлення.

Третім режимом є "Підписки". У ньому повернеться хронологічна стрічка оновлень, коли публікації показуються лінійно від нових до старих. Користувачі просили повернути таку можливість ще з 2016 року, коли Instagram замінив її на користь алгоритму.

