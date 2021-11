В JPMorgan прогнозируют мировой дефицит чипов до 2022

GETTY IMAGES

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок.

Об этом заявил один из аналитиков JPMorgan Гокул Харихаран для CNBC.

Эксперт JPMorgan настроен оптимистично. "Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения," - сказал он.

По мнению Харихарана, 2022 год "будет немного более непростым", а ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, вероятно, все еще будет характеризоваться дефицитом.

Напоминаем:

Во время карантина, вызванных пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытия заводов на локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.