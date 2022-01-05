Дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год оказался меньше, чем планировалось - Минфин

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За январь-декабрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 166,8 миллиарда гривень при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За 2021 год в общий фонд государственного бюджета поступило 1,084 трлн грн, роспись выполнена на 102,8%, или +30 млрд гривен.

По платежам, уплату которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 614,4 млрд грн, роспись выполнена на 103,1% (+18,4 млрд грн).

Поступления платежей, уплату которых в бюджет контролирует Государственная таможенная служба, составили 409,3 млрд грн, исполнение – 103,2% (+12,6 млрд грн). Из общей суммы поступлений 380,3 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 26,6 млрд грн – ввозной пошлины.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 349 млрд грн, что на 10,7 млрд грн превысило плановые показатели.

Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1,258 трлн. грн. или 98,4% от росписи на отчетный период.

Напоминаем:

По данным Госстата, за 11 месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.

Национальный банк прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% к концу 2022 года.

Экономическая правда