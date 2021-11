У JPMorgan прогнозують світовий дефіцит чіпів до 2022 року

GETTY IMAGES

Світовий дефіцит напівпровідників збережеться до 2022 року, проте до середини року ситуація може покращитися на тлі доступності більшого обсягу постачання.

Про це заявив один із аналітиків JPMorgan Гокул Харіхаран для CNBC.

Експерт JPMorgan налаштований оптимістично. "Ми не очікуємо, що 2023 рік характеризуватиметься дефіцитом пропозиції", - сказав він.

На думку Харіхарана, 2022 рік "буде трохи більш непростим", а ситуація може покращитися у другому півріччі наступного року, проте перше півріччя, ймовірно, все ще характеризуватиметься дефіцитом.

Нагадуємо:

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.