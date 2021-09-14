Кабмин обновил программу действий и готовится подать в Раду

фото: правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует подать на рассмотрение парламента обновленную программу деятельности правительства уже этой осенью. До сих пор такую программу Рада не поддержала.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции, которого цитирует "Урядовий портал"

Детали: Он отметил, что в основу программы деятельности правительства заложены предвыборная программа президента Владимира Зеленского.

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она включает в себя предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнения запланированных реформ.

В Украине уникальная ситуация, когда правящая команда имеет возможность создавать, развивать, строить. И я горжусь тем, что принадлежу к команде Владимира Зеленского. Мы действительно сегодня имеем возможность не на ток-шоу спорить, а реализовывать в Украине то, что улучшает наше государство".

Напоминаем:

4 июня 2020 года Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа была остро раскритикована нардепами. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.

Кабинет Министров, который возглавляет премьер Денис Шмыгаль, разработал новую, уже третью Программу действий до 2024 года - теперь она втрое больше и охватывает цели от инфраструктуры до энергетики, бизнеса и инвестиций.

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Украинская правда