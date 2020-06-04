Рада відправила на доопрацювання програму дій Кабміну

Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.

За таке рішення проголосували 245 нардепів.

Перед цим під час виступу прем'єр Денис Шмигаль заявив, що програму дій уряду оновили, додавши чіткі терміни та плани щодо реформ, але попросив Раду відправити програму на доопрацювання, аби покращити її у співпраці з комітетами ВР.

Під час обговорення програми депутати від різних фракцій називали програму дій уряду "шкільним рефератом" та заявляли про доцільність відставки уряду. Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив про початок збору підписів для відставки Кабміну.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев заявив, що парламент відправить на доопрацювання програму дій уряду.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Економічна правда