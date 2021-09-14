Уряд оновив програму дій та готується подати у Раду

фото: урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує подати на розгляд парламенту оновлену програму діяльності уряду вже цієї осені. Досі таку програму Рада не підтримала.

Джерело: Шмигаль на пресконференції, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Він зазначив, що в основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента Володимира Зеленського.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ.

В Україні унікальна ситуація, коли владна команда має можливість створювати, розвивати, будувати. І я пишаюся тим, що належу до команди Володимира Зеленського. Ми дійсно сьогодні маємо можливість не на ток-шоу сперечатися, а реалізовувати в Україні те, що покращує нашу державу".

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Нагадаємо:

4 червня минулого року Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами.

Законодавство України визначає, що програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.

Оновлена програма діяльності уряду нараховувала кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

18 червня знову не підтримали програму.

Кабінет Міністрів, який очолює прем’єр Денис Шмигаль, розробив нову, вже третю Програму дій до 2024 року – тепер вона втричі більша і охоплює цілі від інфраструктури до енергетики, бізнесу та інвестицій.

Українська правда