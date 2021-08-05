Воровали сырье из нефтепровода: в Украине задержали 13 участников преступной организации

фото офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и систематической кражи нефтепродуктов.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что они систематически в особо крупных размерах воровали нефтепродукты транспортируются через магистральный нефтепродуктопровод "Лисичанск-Кременчуг".

В ходе расследования проведено около 120 негласных следственных действий.

Силовики получили данные о 16 участников преступной организации, в составе трех отдельных групп под руководством жителя Днепра подключились к магистральным нефтепродуктопроводам на территории Полтавской области похищали углеводное сырье.

В дальнейшем крупногабаритными транспортными средствами они перевозили ее для хранения на базы в Днепропетровской области по поддельным товарно-транспортными документами.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, расследование продолжается.

В ОГП не сообщили сумму потерь для государства.

Украинская правда