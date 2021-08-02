Фискалы обыскали "Киевзеленстрой"

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Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве провели обыски в КО "Киевзеленстрой" по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Источник: пресс-служба Государственной фискальной службы

Дословно: "Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн".

Детали: Глава ГФС Вадим Мельник отметил, что за период 2019-2020 гг. предприятия по заказу КО "Киевзеленстрой" осуществили строительство и реконструкцию парков в Киеве на сумму более 220 млн грн.

По результатам обысков в офисных помещениях "Киевзеленстроя" обнаружили и изъяли документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации.

Украинская правда