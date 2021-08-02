Фіскали обшукали "Київзеленбуд"

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Співробітники Державної фіскальної служби у Києві провели обшуки у КО "Київзеленбуд" через підозру в ухиленні від сплати податків.

Джерело: пресслужба Державної фіскальної служби

Дослівно: "Службові особи декількох товариств за попередньою змовою із службовими особами Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", (КО "Київзеленбуд"), в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з "фіктивними" СГД ухилились від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн".

Деталі: Глава ДФС Вадим Мельник зазначив, що за період 2019-2020 рр. підприємства на замовлення КО "Київзеленбуд" здійснили будівництво та реконструкцію парків у Києві на суму понад 220 млн грн.

За результатами обшуків у офісних приміщеннях "Київзеленбуду" виявили та вилучили документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації.

Українська правда